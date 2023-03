Odermatt feiert um Mitternacht noch im Rennanzug!

Erinnerte an ja, Hermann Maier, dessen Punkterekord - 2000 im Jahr 2000 - Odermatt heute brechen könnte. Er hält vor dem heutigen Herren-Riesentorlauf (9 & 12 Uhr) bei 1942, bräuchte also einen dritten Platz, um als erst zweiter Mann die Schallmauer zu durchbrechen. „Ich hätte ihm gewünscht, dass am Ende wie bei mir die Jahres- und die Punktezahl übereinstimmen“, hat Hermann Maier dazu angemerkt. Schade: 81 Punkte gibt’s leider nicht.