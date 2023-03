Goldpreis auf höchstem Stand seit elf Monaten

Die anhaltende Verunsicherung an den Finanzmärkten lässt die Goldpreise in die Höhe schnellen. Am späten Freitagnachmittag wurde eine Feinunze (rund 31,1 Gramm) des Edelmetalls an der Börse in London mit 1965 US-Dollar (rund 1855 Euro) gehandelt - der höchste Stand seit dem April 2022.