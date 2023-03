Milliardenkredit für angeschlagene Crédit Suisse

Maßnahmen zeigte an der Börse bereits Wirkung

An der Börse zeigten die Maßnahmen am Donnerstag Wirkung: Die Aktie der Crédit Suisse erholte sich ein gutes Stück von ihrem Kurssturz. Zum Handelsstart legte ihr Kurs um fast ein Drittel zu. Am späten Vormittag lag er noch mit 23 Prozent im Plus.