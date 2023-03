Neuer Krimi-Antiheld: „Er ist ein analoger Typ“

In der kleinen Barockkirche hängen dicke Weihrauchschwaden vorm Altar und es herrscht ehrfürchtige Stille - aber nicht, weil alle vertieft ins Gebet sind, sondern, weil gerade eine Szene für den neuen Krimi „Der Metzger traut sich“ gedreht wird. Darin will Willibald Adrian Metzger seine Auserwählte Danjela Djurkovic (Valery Tscheplanowa) ehelichen, doch es kommt anders, als gedacht, und plötzlich wird der gemütliche Restaurator in einen rasanten Kriminalfall hineingezogen, der im Herbst auf ServusTV gezeigt werden wird.