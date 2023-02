Harter Dreh zeigte: „Ich bin nicht unkaputtbar“

Zusammengeschweißt haben sie auch die harten Drehbedingungen: „An einem Tag hatte ich drei Cagefights, an einem anderen drehten wir bei 40 Grad in Griechenland in einem Taxi ohne Klimaanlage und wieder an einem anderen bei frostigen Temperaturen am Berg. Eigentlich waren alle Tage sehr anstrengend! Mit acht Monaten war es auch für uns beide die längste Produktion bisher“, so Ken Duken, der extra Fahrtraining für die Actionszenen absolvierte und Erfahrung im Kampfsport mitbrachte. Aber „Drift“ hat ihm seine Grenzen aufgezeigt: „Ich bin nicht unkaputtbar!“