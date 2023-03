Soldeu: Schweizer Salat und Weltmeister-Absage

Die Sorgen der anderen müsste man haben. Die Schweizer murren über ihre beiden Abfahrtsteams. Denn weder die Herren noch die Damen konnten in der abgelaufenen Saison in der Königsdisziplin einen Sieg einfahren. In zehn Männer- und neun Frauen-Rennen. Das ist den Eidgenossen seit 17 Jahren nicht mehr passiert. Mitleid muss man nicht haben. Die beiden Goldenen in den WM-Abfahrten durch Marco Odermatt und Jasmin Flury stellen doch einen gewissen Trost dar. Zudem stand gestern in Andorra völliger Schweizer Salat auf dem Final-Menü: Lara Gut-Behrami gewann im Super-G das Rennen und die Kugel, Odermatt machte es ihr nach.