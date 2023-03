Unfallopfer ging 22 km weit zur Freundin

Ein 47-jähriger Linzer war in der Nacht zum Donnerstag gegen 22 Uhr alleine mit seinem Pkw auf der Gusental Landesstraße von Gallneukirchen in Richtung Reichenau unterwegs. Im Gemeindegebiet Alberndorf kam er in einer Rechtskurve aus unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und stürzte über die Böschung, wo der Pkw auf dem Dach zum Stillstand kam. Dabei wurden auch ein Leitpflock und zwei Bäume beschädigt.