Bregenzer servieren den Kaffee der Nächstenliebe

Bei ihren Mitstreiterinnen Nadja Kolaczek und Veronika Marte stieß die Bregenzerin sofort auf offene Ohren. David Dechant, Pächter vom „cafe rheinstrasse“ sowie Harald Gutensohn, Geschäftsinhaber und Küchenchef in „Harry‘s Café-Restaurant“ waren ebenfalls schnell für das Vorhaben gewonnen. Und so entschied das „GUTA-Trio“ Anfang Dezember, den Versuch in den beiden Cafés im Bregenzer Stadtteil Vorkloster zu wagen.