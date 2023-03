Die Autos bremsen den Klimaschutz

Um die gesetzten Klimaziele zu erreichen, müsste in Vorarlberg der durch den Verkehr verursachte CO2-Ausstoß auf 510.000 Tonnen im Jahr reduziert werden. Bis dahin ist noch viel zu tun: Selbst im Pandemiejahr 2020 mit all seinen Einschränkungen wurden 846.000 Tonnen CO2 in die Luft geblasen.