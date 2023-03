Duda: Polen liefert vier Kampfjets an die Ukraine

Polen will schon sehr bald erste MiG-29-Kampfjets aus sowjetischer Produktion an die Ukraine liefern. Das kündigte Präsident Andrzej Duda am Donnerstag nach Gesprächen mit seinem tschechischen Kollegen Petr Pavel in Warschau an. „In den kommenden Tagen werden wir vier Flugzeuge in die Ukraine überführen“, sagte Duda.