Grünes Licht für Radfahrer: Legal Abbiegen bei Rot

Radlobby lobt Klagenfurter Projekt

„Wir wollen Klagenfurt zur Fahrradstadt machen. Und dieses Vorhaben ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung“, so Wassermann. Wichtig sei jedoch, dass die Radfahrer die neue Zusatztafel als Stoppschild sehen, denn: „Das Halten vor der Weiterfahrt ist zwingend notwendig.“ Lob für dieses Projekt kommt vom Verein Radlobby in Kärnten. „Wir begrüßen das Vorhaben der Stadt sehr“, sagt Christoph Zettinig von der Radlobby, die sich auch in anderen Kärntner Städten das Abbiegen bei Rot für Radfahrer vorstellen kann.