Noch ein Jahr Warten auf Abfahrts-Kristall für ÖSV

Für die zehnte Saison-Abfahrt am Mittwoch in Soldeu brachte sich mit Marco Schwarz ein Neuling im schnellen Geschäft ins Gespräch. Bestzeit am Montag, Trainingszweiter am Dienstag - „die Favoritenrolle nehme ich jedoch nicht an. Die Kaliber werden schon noch einen Gang zulegen. Doch ich fühle mich frisch, auch im Kopf. Und mir taugt das Abfahren sehr.“