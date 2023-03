ÖSV-Speedgirl jagt in Narvik ihren Kindheitstraum

Nur Teamkollegin könnte Party noch crashen

Das könnte kommende Saison anders ausschauen. Da stehen die Chancen sogar sehr gut, dass die Head-Pilotin fix gesetzt ist. Der Grund: Vor dem letzten Europacup-Super-G dieser Saison, der am Sonntag im norwegischen Narvik gefahren wird, rangiert „Mitsch“ in der Disziplinenwertung mit 390 Zählern hinter ihren ÖSV-Kolleginnen Michi Heider (457 Punkte) und Christina Ager (410) (die beim Weltcupfinale in Andorra die Abfahrt bestreitet und somit in Narvik fehlt) auf Rang drei und hat aktuell einen fixen - von der Nationenquote unabhängigen - Startplatz für die neue Weltcupsaison in der Tasche.