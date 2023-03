Hohe Inflation: Brunner weist die Schuld von sich

„Natürlich sind nicht alle Maßnahmen 100% treffsicher“

Auch den Vergleich mit anderen Ländern - in Deutschland lag die Inflation mit 8,7 Prozent deutlich unter dem österreichischen Wert - ließ der Minister nur begrenzt gelten. Schließlich lag man in Sachen Teuerung im Vorjahr noch unter dem europäischen Schnitt, so seine Argumentation. Dazu komme, dass die Kaufkraft in einigen dieser Länder wesentlich geringer als in Österreich sei.