Konjunktur wird besser, die Inflation aber bleibt

Frage an den „Kapitän“: Wie geht die Reise weiter? „Österreich hat die höchsten Förderungen in Europa zur Bekämpfung der Krise ausgeschüttet, das hat viele beruhigt, aber eine differenzierte Unterstützung wäre budgetschonender gewesen. So aber ist für alles und jeden mit geliehenem Geld gestützt worden - und dennoch hat sich nicht eine allgemeine Zufriedenheit eingestellt. Da hat man zu viel mit der Gießkanne gearbeitet.“