Bayern ködern Salzburger Lehrer mit mehr Gehalt

Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat etwas versprochen: Mehr Pädagogen, allen voran Lehrer, in Bayerns Bildungseinrichtungen zu bringen. Davor macht der hemdsärmelige, wortstarke Politiker vor wenig Halt. Auch nicht an der Landesgrenze. Mehr Lehrer aus Österreich, allen voran aus Salzburg, sollen bald in Bayern die Schüler unterrichten. Österreichische Lehrergewerkschaften sind alarmiert und fordern mehr Gehalt, um mit den Nachbarn mithalten zu können.