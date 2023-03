Zaunbau in Österreich geht neunmal anders

Meins! Der Österreicher grenzt gern seinen Besitz ab und kann in Sachen Zaun recht erfinderisch werden, um Mitmenschen fernzuhalten. Laut OGM-Umfrage hätte die Hälfte der Bevölkerung Derartiges gern an der Ostaußengrenze des Landes, dabei ist man sich schon im Landesinneren nicht eins über die Vorgaben. Was Sie beim Zaun alles beachten müssen, haben wir für Sie recherchiert.