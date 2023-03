Herr Albtraum und eine Tochter, die zum Sohn wurde

Der Syrer, angeklagt wegen gewerbsmäßiger Schlepperei, gab zwei Fahrten mit je zwei Personen an die ungarisch-österreichische Grenze zu. Der Lohn, zweimal 2000 Euro, seien ihm gutgeschrieben worden. „Damit wollte ich meinen herzkranken Bruder aus der Türkei holen“, so der 39-Jährige, der seit 2016 als anerkannter Flüchtling in Deutschland lebt.