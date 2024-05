Kasernen-Kommandant kontert Kraftkammer-Kritik

Die „Leonardos“ sind im Anflug. Während die ersten Helikopter bereits in Langenlebarn gelandet sind, soll das Geschwader bis zum Jahr 2028 auf 24 Stück wachsen. Und so viel Technik braucht ihren Platz. Wie berichtet, wurde etwa die alte Sporthalle geschliffen, an ihrer Stelle ein Simulator für die Pilotenausbildung errichtet. Die Soldaten mussten zum Training in eine Garage umziehen, was für Kritik sorgte und sogar eine parlamentarische Anfrage der Freiheitlichen an ÖVP-Verteidigungsministerin Klaudia Tanner nach sich zog.