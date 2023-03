Kickboxer muss zum Anti-Aggressions-Training

Am Montag musste sich der Kampfsportler, der auch bei Wettkämpfen und im Nachwuchstraining aktiv war, am Landesgericht Wels vorm Schöffensenat wegen absichtlich schwerer Körperverletzung verantworten. Während er der ermittelnden Polizistin noch erzählt hatte, dass er sich an die Nacht gut erinnern könne, lavierte er vor Gericht herum. Es soll Alkohol im Spiel gewesen sein, seine Erinnerung war lückenhaft.