Alle 60 Stunden geht ein Schlepper ins Netz

Um 7.50 Uhr in Deutschkreutz gestoppt wurde ein Syrer am Steuer eines Van. Seine zehn Flüchtlinge, vermutlich Tunesier, irrten noch in Loipersbach umher. Das Fazit der Fahnder nach mehr als einer Woche harter Arbeit an der Grenze im Burgenland: vier Schlepper gefasst!