Sänger, Musiker und Perchten beim Eisstockschießen

Zum bereits 20. Mal ging am Sonntag in der Ossiacher See-Halle in Steindorf das Eisstockturnier der Kärntner Volkskultur von „Krone“, Villacher Bier sowie der Stadt Feldkirchen und der Gemeinde Steindorf über die Bühne. Rund 2300 Schützen standen in all den Jahren am Eis, auch heuer wagten sich wieder Mitglieder von Volkskulturvereinen sowie Hobbysportler und Betriebs-Moarschaften auf das glatte Parkett.