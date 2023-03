Beschwerde abgelehnt: Tiroler bleibt in U-Haft

Wahr ist genau das Gegenteil, wie Hansjörg Mayr, Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck, der „Krone“ bestätigte: „Das Oberlandesgericht hat am Freitag über die Haftbeschwerde entschieden. Der Mann muss weiterhin in U-Haft bleiben.“ Was bedeutet: Die Verdachtsmomente gegen den Kundler haben sich bisher nicht in Luft aufgelöst.