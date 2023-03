Insekten in Lebensmitteln lösen Proteste aus

Was sagt die Landwirtschaft dazu?

„Das große Krabbeln in den Supermarktregalen hat begonnen. Darauf können wir verzichten. Die heimische Landwirtschaft hat da wesentlich bessere Alternativen zu bieten“, betont OÖ Bauernbund-Landesobfrau und Ernährungs-Landesrätin Michaela Langer-Weninger und sagt weiter: „Zumindest aber wollen wir wissen, wo Insekten drin sind. Und das am besten am ersten Blick, ohne große Recherche der Zutatenliste!“ „Es braucht auchr einen verpflichtenden Allergenhinweis in der Zutatenliste durch Hervorheben der Schrift, so wie das auch bei anderen allergenen Stoffen gemacht werden muss“, ergänzt Landesbäuerin Johanna Haider.