„Knick“ überwunden: Heuer mehr Wohnungen geplant

Die IIG berichtete jüngst, dass alle ihre 292 seit 2018 abgewickelten Projekte im Kostenrahmen blieben und dass die öffentliche Hand „günstig baut“. Trifft das in gleichem Maße auf die Gemeinnützigen zu?

Die Gemeinnützigen Bauträger haben sich streng an den von der Tiroler Wohnbauförderung vorgegebenen Kostenrahmen zu halten. Wir sind seit Jahrzehnten verlässliche Auftraggeber in der Baubranche. Die Unternehmen wissen dies zu schätzen und berücksichtigen dies auch meist bei den Preiskalkulationen.