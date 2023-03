Spieler hat keine Lust mehr auf Red Bull Salzburg

Wieder Wirbel um Kamil Piatkowski! Der Pole ist seit Jänner bekanntlich an den belgischen Erstligisten KAA Gent verliehen und ist mit diesem im Rennen um das Viertelfinale der Conference League. Schon kurz nach seiner Ankunft gab es aber den ersten Aufreger. Sein Berater übte scharfe Kritik an den Salzburgern, vor allem an der medizinischen Abteilung des Serienmeisters. „Er wurde einfach zu früh ins Training genommen“, sagte Maciej Zielinski damals einem polnischen Sport-Portal.