Arroganz oder Spaß? Bullen sorgen für Aufsehen

Red Bull Salzburg und Social Media - da ist immer wieder Brisanz drinnen! Die Bullen schreiben zu einem Bild von Gourna-Douath: „Lucas Gourna-Douath shaking hands with the young midfielders that are better than him.“ Zu Deutsch: „Lucas Gourna-Douath schüttelt jungen Mittelfeldspielern die Hand, die besser sind als er.“ Der Spaß dahinter ist, dass der Franzose gar keinem die Hand schüttelt, sprich: Es gibt, zumindest laut den Salzburgern, keinen jungen Mittelfeldspieler, der besser als Gourna-Douath ist.