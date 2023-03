Kommt der neue Basketball-Star aus der Steiermark?

Fynn Schott - diesen Namen sollte man sich einprägen. Mit erst 16 Jahren ist der junge Steirer bereits eine fixe Größe in der Superliga, der höchsten Bundesliga. Mit 32 Blocks gesamt führt Schott die Bestenliste in dieser Kategorie an, blockt im Schnitt 2,29 Mal pro Spiel. Zuletzt im Nationalteam bekam Schott auch gegen Kroatien wertvolle Spielminuten, profitierte dabei von den Tipps von Größen wie Rasid Mahalbasic. Österreichs Top-Center hatte einst als 18-Jähriger via Kärnten den Sprung in die große Korbjäger-Welt geschafft. Vielleicht gelingt dieses Kunststück auch einmal Fynn Schott.