Was hat Polizei über Asyl-Brandanschlag ermittelt?

Bisher Unbekannte haben am Abend des 4. März Feuer im derzeit in Bau befindlichen und sehr umstrittenen Flüchtlingsquartier in der Linzer Lunzerstraße gelegt, was viel Aufsehen und Empörung ausgelöst hat. Am Montag wird Landespolizeidirektor Andreas Pilsl dem Landessicherheitsrat über den Stand der Ermittlungen berichten. Auch die Halloween-Krawalle und der Rechtsextremismus sind Thema.