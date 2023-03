Kunasek: Antrag auf Auslieferung ist eingetroffen

Seit der Ankündigung - die pikanterweise einen Tag vor dem Stadtparteitag in Graz erfolgte - wird in Graz auf das Schreiben aus Klagenfurt gewartet. Am heutigen Freitag ist es nun eingetroffen. Aber es wird wohl länger nicht behandelt werden, denn der zuständige Verfassungsausschuss - in dem Kunasek übrigens selbst Mitglied ist - tagt erst wieder am 18. April. Der Ausschuss-Termin am Dienstag dieser Woche wurde verpasst.