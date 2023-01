Falsche Aussage? Vorwürfe gegen früheren Minister

Kunasek soll in seiner Vernehmung „bewusst nicht entsprechend seinem Wissensstand ausgesagt“ haben und auch Beweismittel „bewusst nicht vorgelegt“ habe. So lautet der Vorwurf des Landeskriminalamts Kärnten in einem Bericht an die Staatsanwaltschaft Klagenfurt (sie hat in der Finanz-Causa die Ermittlungen von den Steirern übernommen). Ein Beispiel: Im Juni 2022 seien bereits Ergebnisse von externen und internen Prüfungen, welche die Landespartei veranlasst hat, vorgelegen. Doch der Prüfbericht sei damals nicht den Ermittlern übergeben worden, sondern im Tresor der Landespartei verblieben.