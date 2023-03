Staatsanwaltschaft fordert Auslieferung Kunaseks

„Ausgehend von den zwischenzeitlichen Ermittlungsergebnissen besteht der Anfangsverdacht, Mario Kunasek habe zu den malversiven Handlungen der bisherigen Beschuldigten beigetragen, indem er trotz seiner Erfolgsabwendungspflicht somit als Beitragstäter (§ 2 StGB) in seiner Funktion als Landesparteiobmann der Freiheitlichen Partei Steiermark in Kenntnis der Tathandlungen diese bewusst nicht unterbunden habe“, heißt es in der Mitteilung der Kärntner Behörde in bestem Juristen-Deutsch. Erst nach Aufhebung der parlamentarischen Immunität darf ja gegen Kunasek ermittelt werden.