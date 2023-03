Versuchter Mord: 18 Jahre Haft nach Messerattacke

Opfer leidet an Folgen der Tat

Die Tat sei, so führte der Richter in seiner Begründung aus, nämlich „äußerst brutal gewesen“ und das Opfer, das der Täter in einem Lokal in Lienz erst kennengelernt hatte, leide nach wie vor an physischen und psychischen Folgen der Messerattacke. Darüber hinaus habe der Täter „einschlägige Vorstrafen“ aufzuweisen und sei beim Prozess im August auch nicht wirklich geständig gewesen. „Das Tötungs- und Verletzungsvorhaben hat er im Hauptverfahren letztlich bestritten“, argumentierte der Richter.