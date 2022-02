Nach Messerattacke: Ermittlung wegen Mordversuchs

Schrecklicher Angriff

Der mutmaßliche Täter hatte sein Opfer am Samstag ja erst wenige Stunden vor dem schrecklichen Angriff in einem Lienzer Lokal kennengelernt. Gleich nach der Attacke flüchtete der Mann, der inzwischen in U-Haft sitzt. Die Frau ließ er einfach auf der Straße liegen – schwer verletzt durch Messerstiche in Bauch, Hüfte und Oberkörper.