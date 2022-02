Versuchter Mord? Osttiroler gesteht Messerattacke

Stichverletzungen am Oberkörper

Zur Tat war es am Samstagabend gegen 22 Uhr in der Lienzer Schweizergasse gekommen. Das 47-jährige Opfer - eine Slowakin, die in Nordtirol lebt - wurde schwer verletzt von Passanten auf der Straße liegend aufgefunden. Sie wurde mit Stichverletzungen im Bauch- und Hüftbereich sowie mehreren Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers ins Spital eingeliefert. Die Polizei nahm daraufhin den 24-Jährigen fest, der sich in der Nähe des Tatorts aufhielt und verdächtigt wird, für den Angriff verantwortlich zu sein.