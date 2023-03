Feurstein startet Angriff auf das Andorra-Finale

Während die Bezauerin Elisabeth Kappaurer bereits heute (10) beim Riesenslalom von Åre (Sd) ihren 25. Platz in der Disziplinenwertung verteidigen und das Ticket fürs Weltcupfinale in Soldeu (And) lösen kann, muss der Mellauer Patrick Feurstein noch Boden gutmachen. Vor den zwei „Riesen“ am Wochenende in Kranjska Gora (Slo) rangiert der 26-Jährige in der Gesamtwertung auf Rang 26.