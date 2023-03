Ex-Skistar Anna Veith genießt „Winterauszeit“

Nur noch ein Mitläufer

Im heimischen Ski-Sport wird Veith jedenfalls schmerzlich vermisst: Wie „Krone“-Redakteur Sebastian Steinbichler vor wenigen Wochen in seinem Kommentar schilderte, blieb Salzburg in Courchevel/Meribel zum zweiten Mal in Folge bei einer Ski-Weltmeisterschaft ohne Medaille. Mirjam Puchner und Stefan Brennsteiner schrammten mit Blech knapp an Edelmetall vorbei. Eins steht fest: Der Ex-Krösus kann bei Groß-Events nur mehr überraschen.