Das Ski-Land Salzburg ist nur noch ein Mitläufer

Salzburg ist im alpinen Skisport nur mehr Mitläufer. Einerseits, was die Teilnehmerzahl bei Großereignissen anbelangt: Nur Speed-Dame Mirjam Puchner und Techniker Stefan Brennsteiner reisten zu den Titelkämpfen in Courchevel/Méribel (Fra). Andererseits ist da die Ausbeute: Bereits zum zweiten Mal in Folge blieb Salzburg bei einer WM ohne Edelmetall! Ja, es war denkbar knapp. Puchner wurde in der Abfahrt Vierte (+0,25 Sekunden). Brennsteiner knabberte gleich zweimal „Blech-Salat“. Nach dem Teambewerb belegte der Niedernsiller im Riesentorlauf wieder den undankbarsten Rang. Er war 0,36 Sekunden zu langsam.