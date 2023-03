Shiffrin und Odermatt greifen nach den Sternen

Marco Odermatt hält bei 1626 Punkten. Sechs Rennen stehen noch auf dem Programm, in fünf (Ausnahme Slalom beim Finale in Andorra) hat „Odi“ das Zeug, fett zu punkten. Zum Beispiel in Kranjska Gora, wo am Samstag und Sonntag zwei Riesentorläufe warten. Also ein Doppelpack in jener Disziplin, in der der Schweizer nicht nur Weltmeister ist, sondern auch im Weltcup vier der bisher sechs Saisonrennen gewann. „Die Frage nach dem Hermann-Rekord habe ich in den letzten Wochen schon sehr, sehr oft gehört“, sagt Odermatt (der bei insgesamt neun Weltcup-Saisonsiegen hält) geduldig und lächelnd.