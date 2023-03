„Luther“ auf Netflix: Leitungswasser statt Martini

Keine Kosten und Mühen wurden für die Produktion von „Luther: The Fallen Sun“ gescheut. Das ging soweit, dass sogar eine Ausnahme-Drehgenehmigung für den Londoner Piccadilly Circus ergattert wurde, einen der hektischsten Verkehrsknotenpunkte der Welt. Insgesamt 37 Drehorte sind in „Luther“ zu sehen. In Norwegen konnten die Schauspieler beim Dreh das Nordlicht bewundern, in Belgien wartete der größte Wassertank Europas, in London neben dem Piccadilly Circus ein stillgelegter U-Bahn-Schacht.