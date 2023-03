Serie über Reeperbahn: „Es wird eine Zeitreise“

Eintauchen in das Hamburger Rotlichtmilieu der 80er-Jahre lässt es sich mit der neuen Serie „Luden“ - der Begriff bezeichnet einen Zuhälter, und genau um den Aufstieg und Fall dieser zwielichtigen Gestalten geht es in der Prestige-Produktion von Amazon Prime Video. Die „Krone“ sprach mit dem österreichischen Schauspieler Lukas Watzl, der darin den Wiener Zuhälter Peter spielt, der im Hohen Norden das große Geschäft wittert: „Er ist einer, der ein bissl unterschätzt wird und damit taktisch umgeht, er ist nach außen charmant und naiv, aber in Wahrheit eiskalt“, beschreibt Watzl seine Rolle: „Es war sehr schwierig, so jemanden zu spielen.“