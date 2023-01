Schlag gegen die Mafia: Vierbeiner in Sicherheit!

Kommentar: Tierschutz braucht Seriosität

Der Handel mit Tieren boomt leider wie selten zuvor. In diversen Internetplattformen werden tausende Vierbeiner angeboten. Oft unter dem Deckmantel des Tierschutzes. Doch nicht überall, wo Tierschutz draufsteht - ist dies auch tatsächlich der Fall. Denn einige Menschen machen mit dem Verkauf dieser Tiere ein lukratives Geschäft. Die Bilder von kranken und herrenlosen Fellnasen berühren und finden damit auch Abnehmer. Und selbstverständlich ist es wundervoll, wenn ein armes Tier einen liebevollen Platz findet. Allerdings müssen solche Rettungen auch nach den Gesetzen erfolgen.

Um diesen Machenschaften auf die Spur zu kommen und diesen Tierhändlern das Handwerk zu legen, werden von Tierschutzorganisationen in Absprache mit den Behörden auch immer wieder sogenannte „Scheinkäufe“ durchgeführt. Wichtig ist dabei, dass die zuständigen Ämter vorab davon in Kenntnis gesetzt werden, damit diese entsprechend agieren können. Beim jüngsten Tierhandel-Fall wurden all diese Auflagen nicht eingehalten. Zu kritisieren ist auch, dass dieser an einem Wochenende stattgefunden hat, an dem die Behörden erfahrungsgemäß nicht so gut besetzt und vernetzt sind.



Auch die „Krone“-Tierecke übt immer wieder Kritik an Amtstierärzten und deren fehlenden Engagement. Doch man muss stets bei den Fakten bleiben und darf keine falschen Behauptungen aufstellen, um mehr Mitleid zu erzielen. Ein Amtstierarzt darf Tiere nicht aus Mitleid beschlagnahmen, sondern muss nach den Gesetzen agieren. So wurde von den im Kauf involvierten Damen behauptet, alle Tiere seien in einem fürchterlichen Zustand gewesen, seinen verletzt oder hochträchtig und es wäre ein Skandal, dass die Behörde die Tiere nicht beschlagnahmt habe. Selbst in einer Presseaussendung des „Tierschutz Austria“ wurde dies so beschrieben. Doch das entspricht nicht den Tatsachen. Denn wir haben diese Tiere ausfindig gemacht und sie bei uns aufgenommen.

Ja,sie waren verschmutzt - aber sie sind gesundheitlich sonst Gott sei Dank in einem sehr guten Zustand. Tiere zu retten ist unsere Pflicht und wir machen dies von Herzen gerne.

Aber, wir verbreiten keine Unwahrheiten nur, um auf uns aufmerksam zu machen. Denn Tierschutz muss auch seriös sein.