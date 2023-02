„Krone“-Scheinkauf deckt Welpen-Schmuggel auf

Undurchsichtig

Der Verkauf von Hunden ist auch in Österreich ein millionenschweres Geschäft - viele versuchen, an Behörden vorbei zu wirtschaften. Die Regierung arbeitet aktuell an einem Gesetz, das „Hobbyzüchter“ mehr in die Pflicht nehmen will. Dass sich der österreichische Hundezuchtverband (ÖKV) genau dagegen wehrt, ist nicht nachzuvollziehen.