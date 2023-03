Kinderpornos am Computer: Fünf Monate Gefängnis!

Der junge Angeklagte tut sich in erster Linie selbst sehr leid. „Ich will weg von dem Scheiß, die Bilder sind ja so grausig“, spult er wie in Endlosschleife vor Richter Gernot Kugi am Landesgericht Klagenfurt ab. „Dazu hätten Sie schon beim letzten Mal Gelegenheit gehabt“, erwidert Herr Rat trocken. Denn der junge Lavanttaler sitzt nicht zum ersten Mal vor ihm auf der Anklagebank. Schon 2020 war er verurteilt worden, nachdem bei ihm Fotos gequälter und geschändeter Mädchen gefunden worden waren, die er im Laufe von drei Jahren gesammelt hatte.