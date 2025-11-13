Weihnachtsmärkte als „Spielplatz“ für Langfinger

Für eine besinnliche und vor allem auch sichere Adventzeit setzt die Kärntner Exekutive auch heuer wieder auf verstärkte Präsenz – sowohl (wie berichtet) im Verkehr, wie auch in Einkaufszentren und auf Christkindlmärkte. Denn: „Leider haben auch Taschendiebe und Trickbetrüger erfahrungsgemäß in der Vorweihnachtszeit Hochsaison“, so Polizeisprecher Werner Pucher.