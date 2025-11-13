Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Exklusives Camp

Fußballtalente auf den Spuren von Messi und Co

Kärnten
13.11.2025 15:00
Junge Fußballtalente werden von renommierten Trainern des FC Barcelona gecoacht
Junge Fußballtalente werden von renommierten Trainern des FC Barcelona gecoacht(Bild: Tourismusverband Villach/Wernig)

Eine einmalige Gelegenheit gibt es für talentierten Fußballnachwuchs: Im Juli kann fünf Tage mit Trainern von FC Barcelona trainiert werden.

0 Kommentare

Das Nachwuchszentrum „La Masia“ des FC Barcelona zählt zu den Talenteschmieden im Fußball. Zahlreiche Spitzenfußballer wurden durch die Akademie hervorgebracht. Dem Sportsponsoring-Profi Arno Trebesinger ist es gelungen, in Kooperation mit dem Tourismusverband Villach, dem Hotel Warmbaderhof, dem Hotel Karawankenhof und dem Strandcamping Gruber das Camp nach Villach zu holen. „Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein bisher noch nie dagewesenes Sportevent in Villach zu bieten“, erklärt Trabesinger.

Abgehalten wird das fünftägige Barca Academy Camp in der Fußballanlage Landskron. Auf die Kids im Alter zwischen sieben und 16 Jahren warten täglich bis zu vier Trainingseinheiten mit Trainern der berühmten Nachwuchsakademie.

Dabei wird neben der technischen Ausbildung großer Wert auf den Zusammenhalt im Team und die persönliche Entwicklung der Spielerinnen und Spieler gelegt. Werte, wie Respekt, Einsatz, Ehrgeiz, Teamwork und Bescheidenheit sollen vermittelt werden.

Das Organisationsteam des FC Barca Academy Camp
Das Organisationsteam des FC Barca Academy Camp(Bild: Tourismusverband Villach/Wernig)

Das Camp gastiert erstmalig und exklusiv in Villach und ist neben Wien der einzige Veranstaltungsort innerhalb Österreichs. „Mit unseren Partnerbetrieben vermarkten wir das Camp neben Österreich auch in Deutschland und Italien, mit dem Ziel ein neues touristisches und nächtigungsrelevantes Angebot zu schaffen“, so Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach.

Während die Kids im Camp sind, kommen deren Familien in den Genuss eines umfangreichen Rahmenprogramms in der Region. Spanring: „Den Kindern und Jugendlichen stellen wir einen kostenlosen Shuttlebus von den Partnerbetrieben zur Fußballanlage zur Verfügung.“

Alle Informationen zum Camp gibt´s hier.

Porträt von Katrin Fister
Katrin Fister
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Message Macht Medien
Wehrschütz: „DAS sehe ich als wirkliche Bedrohung“
Kurz nach dem Start in Popayán entzündete sich nach einem Vogelschlag ein Triebwerk.
Schreck für Passagiere
Triebwerk fängt Feuer – Airbus muss notlanden
Der ehemalige deutsche Finanzminister Christian Lindner
„Meine Leidenschaft“
Ex-Finanzminister Lindner hat einen neuen Job
Ermittlungen laufen
Monate nach Eröffnung: Brücke in China kollabiert
Das NATO-Flugzeug ist in der Grenzregion zwischen Georgien und Aserbaidschan zerschellt.
Niemand hat überlebt
20 türkische Soldaten bei Flugzeugabsturz getötet
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
105.658 mal gelesen
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Ski Alpin
Neuer Freund verleiht Skistar noch größere Flügel
83.957 mal gelesen
Veronika Aigner wurde heuer Doppel-Weltmeisterin und gewann den Gesamtweltcup.
Ausland
Tödliche Krankheit breitet sich an der Front aus
74.251 mal gelesen
Ukrainische Militärsanitäter an der Front in der Region Donesk (Symbolbild) 
Burgenland
Burgenländerin (68) muss Strache 6000 Euro zahlen
911 mal kommentiert
Teurer Klick auf Facebook: Veronika F. (68) aus Rechnitz muss nach einer Klage von ...
Wirtschaft
Gagenparadies auch bei Arbeiterkammer und ÖGB
877 mal kommentiert
AK-OÖ-Chef Stangl (li.) kassiert 13.456 Euro brutto monatlich, Bundeschefin Anderl noch mehr. ...
Wirtschaft
Wegen EU-Regeln droht uns neue Gaspreis-Explosion!
661 mal kommentiert
Wegen dem EU-Lieferkettengesetz drohen eine Verknappung von Gas in Europa und deutlich höhere ...
Mehr Kärnten
Exklusives Camp
Fußballtalente auf den Spuren von Messi und Co
Neuer Fernradweg
Auf der Sonnenseite: Österreichs „Meridiem Trail“
Krone Plus Logo
„Krone“ hautnah
Vanessa Herzog: „Habe noch eine Rechnung offen“
Tragische Kollision
In Klein-Lkw gekracht: Mopedfahrer schwer verletzt
Sponsor für ÖSV-Talent
Kasnudel-Kraft für die erste Ski-Weltcupsaison
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf