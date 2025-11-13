Fußballtalente auf den Spuren von Messi und Co

Eine einmalige Gelegenheit gibt es für talentierten Fußballnachwuchs: Im Juli kann fünf Tage mit Trainern von FC Barcelona trainiert werden.
Das Nachwuchszentrum „La Masia“ des FC Barcelona zählt zu den Talenteschmieden im Fußball. Zahlreiche Spitzenfußballer wurden durch die Akademie hervorgebracht. Dem Sportsponsoring-Profi Arno Trebesinger ist es gelungen, in Kooperation mit dem Tourismusverband Villach, dem Hotel Warmbaderhof, dem Hotel Karawankenhof und dem Strandcamping Gruber das Camp nach Villach zu holen. „Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein bisher noch nie dagewesenes Sportevent in Villach zu bieten“, erklärt Trabesinger.
Abgehalten wird das fünftägige Barca Academy Camp in der Fußballanlage Landskron. Auf die Kids im Alter zwischen sieben und 16 Jahren warten täglich bis zu vier Trainingseinheiten mit Trainern der berühmten Nachwuchsakademie.
Dabei wird neben der technischen Ausbildung großer Wert auf den Zusammenhalt im Team und die persönliche Entwicklung der Spielerinnen und Spieler gelegt. Werte, wie Respekt, Einsatz, Ehrgeiz, Teamwork und Bescheidenheit sollen vermittelt werden.
Das Camp gastiert erstmalig und exklusiv in Villach und ist neben Wien der einzige Veranstaltungsort innerhalb Österreichs. „Mit unseren Partnerbetrieben vermarkten wir das Camp neben Österreich auch in Deutschland und Italien, mit dem Ziel ein neues touristisches und nächtigungsrelevantes Angebot zu schaffen“, so Michael Spanring-Sternig, Geschäftsführer des Tourismusverbandes Villach.
Während die Kids im Camp sind, kommen deren Familien in den Genuss eines umfangreichen Rahmenprogramms in der Region. Spanring: „Den Kindern und Jugendlichen stellen wir einen kostenlosen Shuttlebus von den Partnerbetrieben zur Fußballanlage zur Verfügung.“
Alle Informationen zum Camp gibt´s hier.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.