Fußballtalente auf den Spuren von Messi und Co

Das Nachwuchszentrum „La Masia“ des FC Barcelona zählt zu den Talenteschmieden im Fußball. Zahlreiche Spitzenfußballer wurden durch die Akademie hervorgebracht. Dem Sportsponsoring-Profi Arno Trebesinger ist es gelungen, in Kooperation mit dem Tourismusverband Villach, dem Hotel Warmbaderhof, dem Hotel Karawankenhof und dem Strandcamping Gruber das Camp nach Villach zu holen. „Es ist uns ein großes Anliegen, Kindern und Jugendlichen ein bisher noch nie dagewesenes Sportevent in Villach zu bieten“, erklärt Trabesinger.