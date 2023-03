Politiker hat Stimme gleich zweimal abgegeben!

Nächster Zwischenfall bei Landtagswahl

Bei der Landtagswahl am Sonntag kam es nun zum nächsten kuriosen Zwischenfall: Ein Gemeindemandatar soll nämlich gleich zweimal (!) gewählt haben. „Der Politiker machte sowohl am Vorwahltag als auch am Sonntag sein Kreuzchen am Stimmzettel“, wird der „Krone“ bestätigt. „Weil er beim Vorwahltag offenbar nicht abgehakt worden war, ging das durch und fiel zu spät auf.“