„Zur Depression geführt“: Rücktritt mit 25 Jahren

Bei zahlreichen Rücktritten in den vergangenen Jahren spielten oft Verletzungen eine große Rolle. Paslier hatte jedoch mit dem „System“ ihre Probleme. „Schnell Ski fahren, das ist das Wichtigste. Das hat mich viele Monate lang zermürbt und schließlich zu einem Übermaß, einer Depression, geführt. Mit 22 Jahren ein Medikament zu nehmen, war schwer zuzugeben“, verrät sie in ihrer emotionalen Botschaft. Dies sei „schwierig für dich selbst und für dein Umfeld, wenn du schließlich etwas tust, das zwar anspruchsvoll ist, aber etwas, das du liebst“, so Paslier.