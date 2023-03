Deutschlands jüngste Ski-Hoffnung ist 5 Jahre alt!

Jedenfalls überrascht die kleine Matilda mit für ihr Alter sehr ausgefeilter Ski-Technik - was sich auch an zahlreichen Kommentaren aus durchaus berufenen Mündern zeigt. Etwa an jenem von ÖSV-Techniker Philipp Schörghofer, der meint: „Cool, besser wie der Papa aktuell wahrscheinlich!“ Auch die Ex-Ski-Stars Tina Weirather („Generation 3“) und Maria Höfl-Riesch („Schaut nach Talent aus!“) zeigten sich beeindruckt.