Blaues Kernland als Nagelprobe für Kickls FPÖ

FPÖ startet in Kärnten von einem höheren Niveau

Ein so großer Zugewinn wie bei der Landtagswahl in Niederösterreich - von 14 auf 24 Prozent - ist nicht zu erwarten, die Freiheitlichen starten in Kärnten aber auch von einem viel höheren Niveau (siehe Grafik unten). Platz zwei ist den Blauen sicher, obwohl sie mit Gerhard Köfer (Team Kärnten) starke Konkurrenz haben. Der aus der SPÖ stammende Bürgermeister von Spittal an der Drau fischt vor allem nach FPÖ-Wählern. Er könnte zweistellig werden und sogar die ÖVP überholen. Der Volkspartei werden auch bei diesem Urnengang Verluste vorausgesagt. Sie ist trotzdem weiterhin die erste Wahl als Koalitionspartner für die SPÖ von Landeshauptmann Peter Kaiser.